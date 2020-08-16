الرئيس السيسي يستقل عربة المترو ويتفقد محطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عربة القطار، وتفقد محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحدث عن قرار مد مهلة دفع مبلغ جدية التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا: "بنهاية الـ6 شهور اللى حددناها هتطلع خريطة فيه أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وأحياء سيتم السماح بدور أو اثنين فقط". Advertisements وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق: "ده أمر منقدرش كدولة نتهاون فيه وإلا الكلام بنقوله مش هايبقى فيه وسيلة تانية لتحسين الطرق والزحام مش ممكن نتحمله أكثر من كده.. الست شهور عبارة عن تقييم وهتطلع قرارات".

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