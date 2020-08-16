شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طريقة التسجيل فى مشروع إنهاء جراحات قوائم الانتظار.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريقة التسجيل في المشروع القومي لإنهاء جراحات قوائم الإنتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، وقالت إنه يمكن الاستفسار والتواصل على الرقم: 15300 وأضافت أن جميع الخدمات بالمجان .

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اعلنت الانتهاء من إجراء 443 ألفًا و 787 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

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وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس، مناشدة المواطنين ممن يحتاجون للتدخلات الجراحية العاجلة إلى سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح بيان ، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها حتى اليوم تتضمن 174 ألف و 941 عملية قسطرة قلب، 26 ألف و 760 جراحة قلب مفتوح، و 164 ألف و 676 جراحة رمد، و 21 ألف و 766 جراحة مخ وأعصاب، و ٢٢ألف و240 جراحة عظام، 28 ألف و 880 جراحة أورام.



