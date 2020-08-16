شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد وضع حجر الأساس لمحطة عدلى منصور التبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع حجر الأساس لمحطة عدلى منصور التبادلية، بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن قرار مد مهلة دفع مبلغ جدية التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا: "بنهاية الـ6 شهور اللى حددناها هتطلع خريطة فيه أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وأحياء سيتم السماح بدور أو اثنين فقط".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق: "ده أمر منقدرش كدولة نتهاون فيه وإلا الكلام بنقوله مش هايبقى فيه وسيلة تانية لتحسين الطرق، والزحام مش ممكن نتحمله أكثر من كده.. الست شهور عبارة عن تقييم وهتطلع قرارات".

Advertisements