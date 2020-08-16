شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال المحطة التبادلية "عدلى منصور".

وكان الرئيس السيسي تحدث عن قرار مد مهلة دفع مبلغ جدية التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا: "ارجو الشهر الذى تم إضافته لمواطنين مرة أخرى عشان جدية التصالح، بنهاية الـ6 شهور اللى حددناها هتطلع خريطة فيه أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وأحياء سيتم السماح بدور أو اثنين فقط".

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وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق: "ده أمر منقدرش كدولة نتهاون فيه وإلا الكلام بنقوله مش هايبقى فيه وسيلة تانية لتحسين الطرق والزحام مش ممكن نتحمله أكثر من كده.. الست شهور عبارة عن تقييم وهتطلع قرارات".