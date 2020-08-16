شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: حققنا نجاحا كبيرا فى مواجهة كورونا.. ونسعى للوصول لـ"صفر إصابات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في مواجهه أزمة كورونا، مضيفًا:" الموضوع مكنش حاد أوى، والنسب تحسنت بفضل جيد، ولكن هذا لا يمنعنا من الاهتمام والتحفظ، وإحنا حاضرين ونرتدي الكمامات، ومن فضلكم عاوزين نوصل للصفر إصابات ونحافظ عليه".

وقال الرئيس، خلال كلمته بافتتاح محطة عدلي منصور، إن الفيروس حساس، ويجب أن ندرك بأنه لن يكون هناك أي تهاون مع الفيروس، لأن ذلك سينعكس علي المجتمع، وبالتالى يجب على المجتمع الإصرار والثبات على الموقف كمواطنين وأجهزة ودولة، للحفاظ على عدم تأثر الصحة العامة بمصر، بشكل كبير، وخاصة فى ظل اقتراب المدارس وفصل الشتاء، وعلى وسائل الإعلام التأكيد على التحفظ والإجراءات الوقائية وعدم الزحام.

ووجه الرئيس السيسى الشكر لكل القائمين على المشروعات القومية، مضيفًا:" من يعمل بقطاعات البنية الأساسية في مصر حتى الآن لا يقل عن 5 مليون عامل، ولن نتوقف.. ومستمرون بنفس الحجم وأكثر وسنبذل مجهود أكبر في كافة القطاعات لتحقيق ما نتمناه".

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ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.



