شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: "فى أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى.. ولن نتهاون فى ذلك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن قرار مد مهلة دفع مبلغ جدية التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا: "ارجو الشهر الذى تم إضافته لمواطنين مرة أخرى عشان جدية التصالح، بنهاية الـ6 شهور اللى حددناها هتطلع خريطة فيه أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وأحياء سيتم السماح بدور أو اثنين فقط".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح المرحلة الرابع ة للخط الثالث لمترو الأنفاق: "ده أمر منقدرش كدولة نتهاون فيه وإلا الكلام بنقوله مش هايبقى فيه وسيلة تانية لتحسين الطرق والزحام مش ممكن نتحمله أكثر من كده.. الست شهور عبارة عن تقييم وهتطلع قرارات".