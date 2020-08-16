شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: "مش سايبين حاجة في مصر مبنشتغلش فيها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم الإنشاءات التي تمت في جميع القطاعات تقدر بالمليارات، مضيفا: "مش سايبين حاجة في مصر مبنشتغلش فيها بكل القطاعات.. كل قطاع بنتكلم فيه تجد الرقم يقترب من تريليون جنيه"، مشيرا إلى أن حجم الأعمال تتم بتمويل ضخم جدا والدولة حريصة على تحسين حياة الناس في كل القطاعات. وأضاف الرئيس خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق موجها حديثه للمصريين: "عملنا الحاجات دي بقروض وتمويل احنا مش عاوزينكم تسددوا القروض دي وفوايدها..احنا بس عاوزين مصاريف التشغيل والحفاظ على المرفق، وإلا نبقا بنبيع ليكم الوهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: "مش سايبين حاجة في مصر مبنشتغلش فيها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.