شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي مرحبًا بـ"عدلي منصور": شخصية وطنية ساهم بدور عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بالعام الهجري الجديد، مرحبًا بالرئيس الأسبق عدلي منصور، خلال تواجده بفاعليات افتتاح المحطة التى تحمل اسمه.

وقال الرئيس، خلال كلمته بافتتاح محطة عدلي منصور،، :" الرئيس عدلي منصور شخصية وطنية عظيمة كان له دور عظيم في أصعب المراحل التي مرت على مصر"، مؤكدًا أن التحديات والمشكلات كبثيرة والحكومة عليها أعباء كبيرة خلال تلك المرحلة.

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ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.