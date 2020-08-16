سقوط صاحب شركة هارب من 110 حكم قضائي في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بالقاهرة، من ضبط صاحب شركة للتجارة والاستيراد - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 110 حكم حبس جزئي ومستأنف "شيكات" بإجمالي عقوبات بلغت 237 سنة و9 شهور حبس، بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة الشروق . وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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