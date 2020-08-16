انتقاما من زوج ابنته.. مواطن يُبلغ الشرطة بالتنقيب عن آثار أسفل مسكنه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لقيامهما بأعمال حفر داخل بأحد العقارات بمصر القديمة بقصد التنقيب عن الآثار.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من شرطة النجدة من (أحد المواطنين -مقيم بدائرة القسم) بقيام شخص بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه.

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بالانتقال والفحص لمحل البلاغ أمكن ضبط (عامل -مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق السكنية بذات العقار المشار إليه (ملك شقيق المتهم وزوج نجلة المبلغ)، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها 3 أمتار وعمق 20 متر -أدوات حفر وتنقيب)، وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع المبلغ، وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم، وأضاف بقيامة بالإبلاغ انتقاماً منه لوجود خلافات مالية بينهما حول التنقيب عن الآثار.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الأثرية وضبط مرتكبيها والقائمين على ترويجها بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.