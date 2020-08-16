السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين بقضية "خلية اللجان النوعية المتقدمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بمعاقبة متهمين اثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد متولي وعماد الدرمللي.

وجاء أسماء المتهمين المحكوم عليهما كلا من "عبير. م. ا"، والمعروفة بـ"أم جويرية"، و"سامي. م.ع".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم في الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها.