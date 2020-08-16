محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تصوير – علاء أحمد:
قال مصدر أمني مسئول، عدم وجود ضحايا حتى الآن في عقار قصر النيل المنهار، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية تواصل أعمال رفع الأنقاض بالاشتراك مع الأجهزة المعنية بالمحافظة .
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بمواصلة التعاون والتنسيق مع قوات الحماية في سبيل رفع أنقاض العقار رقم 50 بشارع قصر النيل، والذي انهار صباح أمس .
كانت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بوقوع حادث الانهيار، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.
وتواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض، كما تم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وعمل تحويلات مرورية بالشارع.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: لا ضحايا في انهيار عقار قصر النيل واستمرار رفع الأنقاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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