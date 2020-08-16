القضاء الإداري يلغي قرار نقيب المحامين بحل مجلس القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من أشرف محمد زكي، وإلغاء قرار نقيب المحامين المتضمن حل مجلس نقابة القاهرة الجديدة، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النقابة الفرعية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 42126 لسنة 74ق، رجائي عطية بصفته نقيب المحامين.

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