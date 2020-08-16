أخبار مصر | برلمانية: المشروعات القومية عوضت الشباب فترة توقف الاقتصاد بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: المشروعات القومية عوضت الشباب فترة توقف الاقتصاد بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب: إن الدولة المصرية تسخر كامل جهودها للانتهاء من العاصمة الإدارية الجديدة في وقت قياسي وبتصميم حديث ينافس المدن العالمية التكنولوجية، مؤكدة: بعد الانتهاء من العاصمة سوف تكون نقلة نوعية حقيقة على أرض الواقع.

وأشادت فهيم في بيان، باجتماع الرئيس السيسي اليوم السبت مع ‎عدد من مستشاريه والقيادات الأمنية لاستعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنمية سيناء، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع الرئيس على سير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في هذا الإطار.

ونوهت: لم تتوقف الدولة المصرية لحظة عن جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء أو في مخطط إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، رغم جائحة فيروس كورونا وتوقف سير الأمور في الدولة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى دور المشروعات القومية في الفترة الأخيرة في توفير فرص عمل للشباب وتعويضهم فترة توقف الاقتصاد بسبب جائجة الفيروس.