أخبار مصر | الثلاثاء.. ورشة عمل للمهتمين بالنشر العلمي في جامعة حلوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. ورشة عمل للمهتمين بالنشر العلمي في جامعة حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل عن كيفية البحث عن المقالات العلمية في قواعد البيانات، وطريقة إدارة المراجع والاستشهادات المرجعية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة.

يحاضر في ورشة العمل الدكتورة سميرة عزت أستاذ الصحة العامة ووكيل المعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية.

وافاد الأستاذ الدكتور محمد القصاص أن هذه الورشة تعد استكمالًا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها وحدة دعم البحث العلمى بهدف النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته ما من شأنه إن يسهم فى رفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا، موضحا أن هذه الورشة مخصصة للباحثين بالكليات العملية والمهتمين بالنشر العلمي باللغة الإنجليزية.

وتتضمن ورشة العمل استعراض:

- كيفية القيام بعمل Literature Review.

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- كيفية استخدام MESH.

- أهمية استخدام Reference Manager Software.

- برنامج Mendeleev كمثال لـ Reference Manager Software.

هذا وتعقد فعاليات ورشة العمل فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٠ من خلال تطبيق زووم من خلال الرابط الاتى

https:us02web.zoom.usj89504170531