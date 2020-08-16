أخبار مصر | وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء بمدينة 15 مايو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء بمدينة 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من مراحل تنفيذ محطة محولات جديدة بمدينة ١٥ مايو جهد ( ٢٢٠ ٦٦ ١١ ) ك. ف. أ بقدرة مرحلية ١٢٠ ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع بإضافة محول جهد ٦٦ ١١ بقدرة ٤٠ ميجا فولت أمبير لتغذية مناطق التوسعات الشرقية للمدينة.
وأوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، أن محطة محولات مايو الجديدة تغذي مناطق التوسعات الشرقية بالمدينة وتشمل مناطق الإسكان الاجتماعي المختلفة( 90 فدانًا – 120 فدانًا - ٥٠ فدانًا - ٢٩٠ فدانًا) ومناطق بيت الوطن، ومنطقة ١٠٠ فدان، وما يستجد من أعمال بالمناطق المذكورة.
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمحطة، وجارٍ حاليا الانتهاء من أعمال الاختبارات ومن المتوقع دخول المحطة الخدمة في نهاية أغسطس الجاري، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها جهاز المدينة لخدمة سكانها وخاصة سكان مناطق الإسكان الاجتماعي.
تطورات أزمة كورونا
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.