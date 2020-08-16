أخبار مصر | رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 20 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية (1442 هجرية).
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السبت، قرارًا باعتبار الخميس المقبل 20 أغسطس إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442 هجرية.
ويشمل القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.