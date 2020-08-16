أخبار مصر | شروط الالتحاق ببرنامج "PPP" بـ"تجارة حلوان"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شروط الالتحاق ببرنامج "PPP" بـ"تجارة حلوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن مميزات برامج الدراسات العليا المهنية PPP وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وأوضح الأستاذ الدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية أن الدراسة تعتمد على نظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية بما يتيح الفرصة أمام الدراس للاختيار في أن يدرس بالإنجلیزیة أو العربية حسب قدرات كل دارس وشروط الدراسة، وتكون الدراسة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

هذا وتتاح الدراسة بالبرنامج على ثلاث مستويات مختلفة تمنح الدرجات العلمية الاتية:

1- Professional Diploma مستوى الدبلومة المهنية

2- Professional MBAمستوى الماجستير المهنى

3- DBA مستوى الدكتوراه المهنية فى الادارة

وتتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج فى:

أولا: شروط القبول بالدبلومات المهنية

-أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها مع سابقة خبرة عملية متصلة بالتخصص الذي يرغب في الالتحاق به.

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ثانيًا: شروط القبول بالماجستير MBA

-بكالوريوس تجارة بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به.

-أن یكون حاصلًا على أحد دبلومات الدراسات العليا المتصلة بشعبة التخصص بتقدير عام جيد.

- التخصصات الأخرى Non- Business يشترط اجتياز مقررات ادارة اعمال- اقتصاد- محاسبة- تحليل كمي.

- اجتياز اختبار تويفل بمعدل لا يقل عن 500 درجة ويجوز إعفاء الخريج الذي درس باللغة الانجلیزیة

خبرة عملية لا تقل عن عامين واجتياز مقابلة شخصية.

ثالثًا: شروط القبول بالدكتوراة المهنية DBA

الحصول على درجة الماجستير المهنية أو الأكادیمیة في علوم الأعمال المختلفة من جامعات ومعاهد علمية معترف بها

500 اجتياز اختبار تويفل بمعدل لا يقل عن درجة ويجوز إعفاء الخريج الذي درس باللغة الانجلیزیة

خبرة عملية لا تقل عن عامين واجتياز مقابلة شخصی.