مصر | الداخلية تقرر مد فترة التحاق خريجي كلية الحقوق بأكاديمية الشرطة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تقرر مد فترة التحاق خريجي كلية الحقوق بأكاديمية الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن مد فترة قبول الطلبة الحاصلين على درجة الليسانس فى الحقوق والمؤهلات الجامعية بأكاديمية الشرطة.

وتقرر مد فترة قبول طلبات المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة من (الحاصلين على درجة الليسانس فى الحقوق – الحاصلين على المؤهلات الجامعية المحددة) حتى يوم الخميس الموافق 17 92020.

يأتي ذلك فى ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لحماية المترددين على مقار اللجان المختلفة من فيروس "كورونا" والتى تتطلب تقليص أعداد المترددين.

وتماشيًا مع المواعيد المحددة لإعلان النتائج بالنسبة لطلبة السنة الدراسية النهائية بالعديد من الجامعات المصرية.

وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

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وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.