مصر | اليقظة الأمنية تنجح في ضبط قضايا التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليقظة الأمنية تنجح في ضبط قضايا التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانى التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفرالشيخ) بميناء سفاجا البحرى حال قيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية على إحدى العبارات القادمة من إحدى الدول العربية، وضبط بحوزته عدد (12) قطعة سلاح أبيض مختلفه الأنواع والأشكال (7 مطواه - 5 خنجر) والمخفاه ضمن مشمول الرسالة.

فيما تمكنت من ضبط كتاب ذو قيمة تاريخية بميناء دمياط البحرى حال تهريبه داخل رسالة (أثاث وسيراميك ومستلزمات) إلى إحدى الدول الأجنبية.

وتمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية) بميناء سفاجا البحرى حال قيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية على إحدى العبارات القادمة من إحدى الدول العربية، وضبط بحوزته (طائره لاسلكيه درون مزوده بكاميرا) مخفاه ضمن أمتعته الشخصية.

حيث تم ضبط (سائق سيارة نقل بمقطورة، مقيم بمحافظة دمياط) بمنفذ السلوم البرى حال محاولته تهريب بضائع أجنبيه الصنع عبارة عن ( عدد 5 قارب مطاطى زوديك - عدد 84 قطعة غيار سيارات جديده مختلفه المنشأ - عدد 33 قطعة غيار سيارات مستعملة- عدد 468 جالون دهانات – 300 قطعه حلية خشبية للديكور – 88000 كيلو تنر داخل براميل - 300 كيلو جرام لدائن منشأ أجنبى – 180 كيلو جرام مسحوق مستلزمات دهانات – 4148 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة) مخفاه ضمن مشمول الرسالة، حيث قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ (919173) جنيه.

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ونجحت في ضبط (أحد الأشخاص) بميناء سفاجا البحرى حال قيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية على إحدى العبارات القادمة من إحدى الدول العربية، وضبط بحوزته (عدد 328 قطعة مستحضرات تجميل متنوعه - عدد 360 ساعه يد ماركة عالمية) مخفاه ضمن مشمول الرسالة، حيث قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ (188762) جنيه.

وتمكنت الأجهزة من ضبط (أحد الأشخاص) بميناء سفاجا البحرى حال قيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية على إحدى العبارات القادمة من إحدى الدول العربية، وضبط بحوزته (عدد 144 قرص فوار لعقار السولبادين المخدر - عدد 120 كبسوله لعقار السولبادين المخدر) مخفاه ضمن مشمول الرسالة.

حيث تم ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية) بميناء سفاجا البحرى حال قيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية على إحدى العبارات القادمة من إحدى الدول العربية، وضبط بحوزته (عدد 2304 كبسوله لعقار السولبادين المخدر) مخفاه ضمن مشمول الرسالة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية