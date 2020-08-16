مصر | تأجيل دعوى إلزام المحامين بعرض الميزانية العامة لـ٢٣ أغسطس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى إلزام المحامين بعرض الميزانية العامة لـ٢٣ أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من مصطفى شعبان، المحامي، والذي طالب فيه بإلزام نقابة محامين حلوان الفرعية بعرض الميزانية العامة للسنة الحالية على الجمعية العمومية لجلسة ٢٣ أغسطس الجارى

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٩٤٤٨ لسنة ٧١ قضائية نقيب المحامين بصفته.

وذكرت الدعوى أن النقابة امتنعت عن عرض الميزانية للعام الحالي بالمخالفة لقانون اللائحة المنظمة لنقابة المحامين مما يثير الريبة ويبعث بالشك.

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، أمس السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عصام الديب المحامي بالنقض والدستورية، والمطالبة بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد الجمعية العمومية غير العادية وتعيين موسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد، لجلسة 3 أكتوبر.

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وحملت الدعوى رقم 43001 لسنة 74 ق، واختصمت كلا من نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.

وقال "الديب" في دعواه، إن لجنة شؤون الأحزاب السياسية عقدت اجتماع بتاريخ 2152020، وأصدرت قرارها في 7 يونيو 2020، باعتماد الجمعية العمومية والتي دعا لها موسى مصطفى موسى، وتقدم باخطارها في 28 إبريل 2020، والتي اقرت بانتخاب موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب من تاريخه حال كون ما تم سرده لا يتفق مع صحيح الواقع ويعد باطلا بطلانا مطلقا.

وتابع الديب، أنه لا يوجد ما هو طارئ ويستوجب الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وهو ما حددمته اللائحه وأن انتخابات الحزب مقرر عقدها في تاريخ 96 كل خمس سنوات، ومن ثم هناك ما يشير لأصابع بطلان تلك الجمعية.

وأضاف، أن الداعي للجمعية غير العادية غير ذي صفة وهو رئيس الحزب المنتهية ولايته، ومن ثم لا يحق له الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لأنه حق مكفول لأحد أعضاء الهيئة العليا.