شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تعتذر لـ«البرلمان» لعدم الحضور بسبب «مترو الأنفاق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن اعتذار الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن حضور اجتماع اللجنة المقرر له اليوم الأحد، لمناقشة استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات حديثة تعمل بالوقود المزدوج، وكذلك للرد على طلبات إحاطة بشأن أوضاع مصانع الحديد والصلب المملوكة للدولة.

ولفت «عامر» أن وزيرة الصناعة اعتذرت للجنة لحضورها افتتاح الخط الثالث لمترو الأنفاق مع الوفد المرافق للرئيس السيسي، على أن يتم تحديد موعد آخر لحضور الوزيرة.