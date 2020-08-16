شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن المستشار عدلي منصور: «تحمل مسؤولية مصر في مرحلة صعبة من تاريخها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للرئيس السابق المستشار عدلي منصور، خلال افتتاحه المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقال السيسي، في كلمته: «أن الرئيس عدلي منصور، شخصية مصرية وطنية، تولت أمور البلاد في مرحلة صعبة من تاريخها»، موجهاً التحية له على دوره في تلك الفترة.

ويفتتح لسيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق ويضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد احدي المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الادارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المحطة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الانفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والاتوبيس الترددي.