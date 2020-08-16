شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهدي درع وزارة النقل للمستشار عدلي منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي درع وزارة النقل، الذي قدمه وزير النقل كامل الوزير، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، للمستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، الذي حضر الافتتاح.

وكان السيسي وجه التحية والشكر للمستشار منصور، خلال كلمته، قائلاً: «إنه شخصية وطنية تحملت المسؤولية في البلاد في فترة صعبة من تاريخها».

وافتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.