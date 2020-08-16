شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل بشركة استيراد مستلزمات زراعية غرب الإسكندرية والدفع بـ10 سيارت إطفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشب حريق هائل، صباح الأحد، بشركة مستلزمات زراعية بطريق «الإسكندرية – مطروح» الساحلي، دائرة قسم شرطة برج العرب وذلك دون حدوث إصابات. فيما أرجعت التحريات المبدئية سبب نشوب الحريق إلى ماس كهربائي.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء محمد عبدالوهاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بإحدى الشركات بطريق الساحل الشمالي.

انتقل إلى موقع الحريق العميد رمضان عبدالرحمن، مفتش مباحث برج العرب، ومأمور وضباط القسم برفقة 10 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجارٍ السيطرة على النيران وإخماد الحريق حتى الآن.

وتبين من الفحص نشوب حريق هائل بمقر ومخازن شركة الفتح لاستيراد خراطيم ومستلزمات الزراعة، مكون من 4 طوابق، بالكيلو 39 بطريق الساحل الشمالي، بسبب ماس كهربائي.

أسفر الحريق عن تدمير محتويات الشركة بالكامل والتي تحوي كميات كبيرة من خراطيم بلاستيك خاصة بشبكات الري ومعدات ومستلزمات أراضٍ زراعية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وجارٍ محاصرة النيران وإطفاؤها.

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حريق هائل بشركة إستيراد معدات زراعيةغرب الاسكندرية ..والامن يدفع بـ 10سيارت إطفاء

حريق هائل بشركة إستيراد معدات زراعيةغرب الاسكندرية ..والامن يدفع بـ 10سيارت إطفاء

حريق هائل بشركة إستيراد معدات زراعيةغرب الاسكندرية ..والامن يدفع بـ 10سيارت إطفاء