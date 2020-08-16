شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مد فترة قبول الحاصلين على ليسانس حقوق والجامعيين بأكاديمية الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مد فترة قبول طلبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة من (الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق – الحاصلين على المؤهلات الجامعية المحددة) حتى يوم الخميس الموافق 17/ 9/2020.

يأتى ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لحماية المترددين على مقار اللجان المختلفة من فيروس «كورونا» والتى تتطلب تقليص أعداد المترددين.. وتماشيًا مع المواعيد المحددة لإعلان النتائج بالنسبة لطلبة السنة الدراسية النهائية بالعديد من الجامعات المصرية.

يذكر أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكُلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2020، للحاصلين على مجموع 65%.

ويتم التقديم من 20 يوليو حتى 30 يوليو للحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي، ومن 5 أغسسطس حتى 20 أغسطس للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام.

ويجري لأول مرة اختبار الهيئة على مرحلتين (امتحان شفوي وآخر تحريري).

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ويتم قبول الحاصلين على ليسانس الحقوق وبعض التخصصات الجامعية الأخرى، وفقا لاحتياجات الوزارة في قسم الضباط المتخصصين.