شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: الانتهاء من 7 محاور رئيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم الانتهاء من تطوير 7000 كيلو مترمن الطرق بتكلفة 175 مليار جنيه.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم الانتهاء من 7 محاور رئيسية في اطار تطوير الطرق ورفع كفاءتها .

وأشار الوزير، إلى أن تلك المحاور كلها لتسهيل حركة المواطنين وحركات التجارة بين جميع المحافظات داخل جمهورية مصر العربية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة عدلى منصور التي سيشهد السيسي افتتاحها تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.