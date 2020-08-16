شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استمرار مبادرة دعم صحة المرأة وعلاج الأمراض المزمنة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل وزارة الصحة والسكان، العمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج اصحاب الامراض المزمنة، والاهتمام بصحة المرأة علي مستوي الجمهورية وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان علي مستوي الجمهورية. وقالت الوزارة ، أن الكشف لا يتوقف علي الوحدات الصحية فقط ، ولكن لو هناك أي عوامل خطورة بتتم عملية تحويل المرضي لمركز أو مستشفي متخصص ، موضحة إنه في مبادرة صحة المرأة يكون هناك طاقم كامل من الطبيبات وفريق التمريض، عشان يتم المتابعة والفحص المطلوب لكل حالة.

وطالبت الوزارة السيدات الذين لم يتوجهن للكشف بضرورة التوجه إلي الوحدات المتنقلة للإطمئنان علي انفسهن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة في كل محافظات مصر. أثناء الكشف على سيدات محافظة كفر الشيخ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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