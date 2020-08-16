شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من الشهيد الـ13 لأطباء الإسكندرية بسبب كورونا: أرى نهايتي بوضوح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الدكتورة تيسير مجدى أبوسريع، نائب مدير مستشفى العجمى النموذجى المخصص لعزل مصابى فيروس كورونا في الإسكندرية، رسالة مؤثرة للدكتور أحمد ماضي، أخصائى الأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة، على صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، والذي وافته المنية أمس متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ليكون الضحية رقم 13 من أطباء الإسكندرية، والثالث من أطباء مستشفى صدر المعمورة، عنوانها «الرسالة الأخيرة».

وكتب «ماضي» رسالة مؤثرة مفادها: «بينما أنا راقد على سريري بالعناية المركزة، أكافح كي أتنفس الهواء بصعوبة، وأعاني من ألم رهيب ينهش كل قطعة من جسدي، الذي لم يبق فيه شيء غير متصل بأنابيب وخراطيم، أراقب نظرات زملائي من الأطباء والتمريض ما بين خوف ورجاء، وتحركات سريعة ومضطربة لتجهيز جهاز التنفس الصناعي لهبوط حاد في نسبة الأوكسجين بالدم، معلنًا فشل جهازي التنفسي الرباني في العمل، وبداية طريق أنا أعلم نهايته المحتومة طالما شاهدته».

وتابع: «وأنا الطبيب المسؤول عن علاج هذا المرض اللعين، وأستطيع أن أرى نهايته الآن بوضوح، منذ أيام ودعت زميلاً لي كان يرقد على بعد خطوات مني وكان قد سبقني إلى ما أنا ذاهب إليه الآن، لست والله خائفاً الآن، فأنا أشهد الله بأني لم أقصر في أداء الواجب وتحمل الأمانة، وأرجو من الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل عملنا ومرضنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه».