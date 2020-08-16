شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: تكلفة مشروعات النقل والطرق حتى 2024 تقدر بـ1.1 تريليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير النقل، كامل الوزير، أنه يتم تنفيذ مشروعات للنقل والطرق حتى عام 2024 بتكلفة تقدر 1.1 تيريليون جنيه، موضحا أن حجم تكلفة المشروعات في مجال الطرق والكباري تقدر بـ377 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، في كلمة له خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ـ أن تكلفة المشروعات في مجال السكك الحديدية تقدر بـ 142 مليار جنيه، كما تقدر مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي بـ 512 مليار جنيه، والنقل البحري بتكلفة 49.5 مليار جنيه، أما الموانئ البرية والجافة فتقدربـ 14.6 مليار جنيه، وأخيرا النقل النهري بتكلفة 2 مليار جنيه.

وأوضح أن أهم مشروعات الطرق والكباري هو مشروع القومي للطرق وتقدر بـ 7 آلاف طرق جديدة تضاف للشبكة القومية الرئيسية بتكلفة 175 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حتى الآن 4500 كيلو وجار تنفيذ حتى نهاية العام المالي الحالي 1300 كيلو ومتبقٍ تنفيذ 1200 كيلو حتى عام 2024.

وأشار إلى أن من أهم هذه الطرق «الطريق الدائري الاقليمي» الذي يبلغ طوله 400 كيلو، اتجاهين، كل اتجاه أربع حارات ويتقاطع مع 18 محورا رئيسيا ويربط 15 محافظة ويشمل 50 عملا صناعيا بين نفق وكوبري.

وأوضح أنه بدأ تنفيذ كباري في مصر سنة 1834 في عصر محمد على وثاني كوبري هو قصر النيل 1871 في عهد الخديو إسماعيل، وحتى عام 2014 تم تنفيذ 38 كوبري، بمعدل كوبري واحد كل أربع أو خمس سنوات.

وأشار إلى أنه تم التخطيط من 2014 حتى 2024 لتنفيذ 21 محورًا بمعدل محورين كل عام.

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