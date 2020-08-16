شكرا لقرائتكم خبر عن مطران القدس يترأس قداسًا بكنيسة القيامة من أجل شفاء مصابي «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المطران عطا الله حنا، مطران القدس، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صلاة القداس الإلهي عند منتصف ليل مساء أمس داخل القبر المقدس في كنيسة القيامة بالقدس القديمة، ورفعت الصلاة من أجل المصابين بوباء كورونا المستجد وليرفع الله عن العالم جائحة كورونا.

وعقب القداس أقام المطران صلاة خاصة تضامنًا مع لبنان في الانفجار الذي وقع منذ أيام.

وعقب الصلاة، قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن الظروف التي نمر بها في منطقتنا العربية والتحديات التي نتعرض لها يجب أن تكون حافزا من أجل توحيد الصفوف، لكي نكون كما كنا دومًا عائلة واحدة وأسرة واحدة مدافعة عن وجودها وعن حقوقها وثوابتها وانتمائها لهذه الأرض المقدسة.

وتابع: «نرفض لغة الإقصاء والتكفير وعدم قبول الآخر والتباين في وجهات النظر في قضايا محددة لا يجوز أن يؤدي إلى التباعد والانقسام والنفور ذلك لأن هناك الكثير من القواسم المشتركة التي تجمعنا وتوحدنا وما نتفق حوله هو أكثر بكثير مما قد نختلف حوله، ونرفض لغة التحريض والإساءة والتشهير أيا كان مصدرها ونؤكد أنه لن تقوم لنا قائمة في هذه الأرض المقدسة إلا من خلال خطاب المحبة والمودة والأخوة والتلاقي والوحدة الوطنية».

مطران القدس يترأس قداس الهى فى كاتدرائية القيامة من اجل شفاء مصابى كورونا