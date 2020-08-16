شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة ومركز بني سويف: رفع مخلفات وتراكمات من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اللواء محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة بنى سويف، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف قامت برفع المخلفات والقمامة وقطع الأتربة الموجودة بشوارع المدينة. ونفذت الفرق المجمعة بعمال مشروع النظافة إزالة الأتربة من طريق الفيوم وكوبري السادات وشارع شافعي وأمام البنك الزراعي وميدان العبور وشارع بدرخان وأرض الحرية وشارع رجائي وشارع الروضة وأحمد عرابي وحاتم رشدي وعبدالسلام عارف، وشارع حافظ خلف الاستاد الرياضي، وطريق السادات، وشارع حمدان وجسر إسلام. وأشار إلى أنه تم رفع المخلفات والركش من أرض الجيوشي وموقع الشابات، فيما واصلت الوحدات المحلية القروية رفع المخلفات وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية برفع القمامة والمخلفات والركش من الطريق الدائري بني هارون وسكة عجرة حتى المدخل الغربي، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية باروط بإصلاح أعطال مياه بعزبة أبوبكر خالد التابعة لقرية منشأة عاصم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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