شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام أعمال امتحانات «تربية العريش» وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل طلاب الدبلوم العام في كلية التربية بجامعة العريش امتحاناتهم وسط إجراءات احترازية ووقائية في مواجهة كورونا، ودون أي مشاكل أو شكوى.

وأعلن الدكتور رفعت عمر عزوز، عميد كلية التربية جامعة العريش، هدوء وانتظام الامتحانات مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى توفير طاقم طبي متخصص لمتابعة الطلاب وتخصيص غرفة عزل وتجهيزها لاستقبال أي طالب لمواجهة الطوارئ، وأنه تم توفير كل احتياجات الطلاب والملاحظين من كمامات ومطهرات ومياه وغيرها.

من جانبه، أعلن الدكتور عصام عطية عبدالفتاح، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن امتحانات الدبلومات المهنية بأنواعها والدبلوم الخاصة انتهت أمس دون أي مشاكل أو شكوى.

وأشار إلى أن التصحيح يجري أولًا بأول تمهيدًا للانتهاء من النتيجة وإعلانها في أقرب وقت ممكن قبل انتهاء شهر أغسطس الجاري، لافتا إلى أن امتحانات الدبلوم العام تنتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري، وأن الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، وافق على تسكين جميع الطلاب المغتربين في المدينة الجامعية بالعريش خلال فترة الامتحانات.

وأضاف أنه من المقرر بدء امتحانات تمهيدى الماجستير والدكتوراة اعتبارا من النصف الثانى من سبتمبر المقبل.

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