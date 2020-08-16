شكرا لقرائتكم خبر عن بائع التين الشوكي: «من حبي للزمالك نفسي ألم زبالة النادي».. ومرتضى يرد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب عزت الزاهي، بائع التين الشوكي، عن تمنيه العمل في نادي الزمالك.

وقال «الزاهي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر برنامج التاسعة، إنه زملكاوي ويتمنى العمل في نادي الزمالك حتى ولو جامع قمامة بسبب انتمائه للنادي.

وطالب «الزاهي»، مقدم البرنامج: «أنا طالب منك حاجة واحدة، أنا بحب الزمالك أوي، ومبروك للزملكاوية – الزمالك فاز على المقاصة أمس- بأطلب منك إن المستشار مرتضى منصور يشغلني في النادي حتى لو ألم الزبالة وده من حبي للزمالك».

وتابع: «أنا زملكاوي جداً جداً جداً وعيلتي كلها زملكاوية».

وأعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، استجابة المستشار مرتضى منصور لطلب «الزاهي».

وكتب أحمد مرتضى، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «المستشار مرتضى منصور يلبي نداء المواطن المحترم بائع التين، نادي الزمالك ورئيسه في انتظاره للمقابلة هذا الأسبوع لتحقيق أمنيته إن شاء الله».

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احتل فيديو اعتداء إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة على بائع عربة التين الشوكي، الفيديو الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأظهر الفيديو تعنت الموظفة بعدما خاطبته بطريقة عنيفة وألقت بضاعته على الأرض، رغم توسل المواطنين بتركه، وأمرت الونش بأن يقوم بإزالة العربة.