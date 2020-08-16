شكرا لقرائتكم خبر عن «تقسيم دوائر النواب» يصل البرلمان.. وتقليص المرشحين على المقاعد الفردية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون تقدمت به الحكومة، لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الأحد.

وحسب مشروع القانون، فقد تقلص عدد نواب الدوائر المرشحين على المقاعد الفردية، مثل دوائر عين شمس التي تقصل عدد مقاعدها الفردي إلى مقعدين بعد أن كانت 3 مقاعد، وكذلك دائرة المطرية بنفس العدد، ودمج دائرتي مصر الجديدة ومدينة نصر في دائرة واحدة لها 3 مقاعد، بعد أن كان لها مقعدان لكل دائرة منفردة.

جدير بالذكر أن قانون انتخابات مجلس النواب، الذي وافق عليه المجلس، قد أقر خوض الانتخابات بالنظام المختلط بين الفردي بنسبة 50% من عدد المقاعد و50% للقوائم.