شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات كبيرة للمواطنين بشمال سيناء خلال التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم شمال سيناء تسهيلات كبيرة للمواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25% جدية التصالح، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه أعطي توجيهاته لرؤساء مجالس المدن بتقديم كافة التيسيرات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، حيث يستمر العمل في تلقي الطلبات بمجالس المدن على مدار الأسبوع وخلال العطلات الأسبوعية، وبعد فترات العمل الرسمية حتي الخامسة مساءً.

وأشار المحافظ إلى الإقبال الكبير من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة.

وقال المحافظ أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، بدأت اعتبارًا من أمس السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

ولفت المحافظ إلى أن الرسوم المالية يتنوع الحد الأقصى من قيمتها وفقاً لمكان المخالفة سواء كانت بالمدن أو القرى وتم مراعاة ذلك عند وضع اللوائح التنفيذية بتحديد قيمة ونوعية المخالفات وأبرزها مخالفات البناء بدون ترخيص.

وثمن المواطنون في محافظة شمال سيناء قرار الحكومة بمد فترة لتصالح ختي 15 أغسطس المقبل..موجهين الشكر للقيادة السياسية على فتح باب التصالح في مخالفات البناء، بجانب توجيه الشكر لرئيس مجلس الوزراء على مد فترة التصالح، وتوجيه الشكر لمحافظ شمال سيناء على التسهيلات المقدمة واستمرار العمل خلال العطلة الأسبوعية.

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وأعرب المواطنون عن أن قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة نحو الاستقرار في مختلف مناطق محافظة شمال سيناء، وهو البداية الحقيقية للتنمية والتعمير.