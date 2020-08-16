شكرا لقرائتكم خبر عن فك «الكلابش» أثناء ترحيله وقفز بالترعة.. تفاصيل غرق شخصين في المحمودية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بتشريح جثتى شخصين لقيا مصرعهما غرقا بمياه ترعة المحمودية في منطقة العوايد وكشفت التحقيقات عن أن أحد الشخصين مسجل ومتهم في قضية مخدرات حاول الهرب وقفز في المياه، أما المتوفى الآخر فكان يحاول إنقاذه.

الواقعة كما سطرتها تحقيقات النيابة العامة، بدأت أمس ببلاغ تلقاه قسم شرطة ثان الرمل، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوجود غرقى بترعة المحمودية بمنطقة العوايد، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أنه أثناء ترحيل مباحث السكة الحديد لـ 3 أشخاص صادر ضدهم أحكام قضائية إلى أقسام الشرطة، استغل أحدهم ويدعى «أ.ع.ال» 34 عاما، تهدئة سيارة الشرطة سرعتها أسفل كوبري العوايد وحاول الهرب.

وكشفت التحريات أن المتهم، الصادر ضده حكم بالحبس سنة في قضية مخدرات، تمكن من فك «الكلابش» الذي يجمعه بمتهم آخر، ودفع فرد الشرطة، وقفز من السيارة في مياه الترعة محاولا الهرب، رافضا محاولات الشرطة لإنقاذه بواسطة حبل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المصادفة لعبت دورا في غرق المتوفى الآخر حيث تصادف مرور شخصين بموقع الحادث وشاهدا المتهم في المياه دون أن يعلما حقيقة الموقف فأخذتهما الشهامة وقفزا في المياه لمحاولة إنقاذه إلا أن أحدهما ويدعى «إ.س» 35 عاما، سائق، مقيم بعزبة خورشيد، لقي مصرعه غرقا وجرى إنقاذ الآخر.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وأجرت اليوم النيابة العامة معاينة لموقع الحادث.

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وبالعرض على المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، أمر بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة، وسؤال أفراد الحراسة والشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث للوقوف على كيفية حدوث الواقعة.