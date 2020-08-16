شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات بالمجمعات.. الطماطم تسجل 3.5 والبطاطس بـ 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد ، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: -الطماطم بسعر 3.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 7.5 جنيه للكيلو والجزر 8 جنيه والخيار 7.5 جنيه. -الباذنجان الرومى بـ 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎-الفلفل البلدى بـ 3 جنيهات والليمون 9 جنيهات. Advertisements -الباميا الخضراء بـ 20 ‏‎-التفاح البلدى 17.5 جنيه. ‏‎-تفاح امريكى بـ 35جنيها ‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ9 جنيهات ‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه ‏‎-الموز المستورد بـ28 جنيها ‏‎-العنب بـ15 جنيها

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