شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع محصول الزيتون لزيادة الإنتاج؟.. الزراعة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عددا من التوصيات والإرشادات الفنية التى تقدمها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ممثلة قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة ، خلال شهر أغسطس الخاصة بحدائق الزيتون، بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتحت إشراف دكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة. ومن أهم العمليات الخاصة بمحصول الزيتون لزيادة الانتاج: - التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأصناف المطعومة. - زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك. - التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة. - ضبط عمليات الرى و عدم الإفراط فى الري. طرق التسميد : - فى حالة الرى بالغمر : - الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم إضافة 100جم إلى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر. - يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات. Advertisements - يتم إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة و الأعمار الكبيرة 300 جم و يكرر هذا التسميد كل 15 يوما . - فى حالة الرى بالتنقيط : - الرية الأولى : يضاف 2 كجم سلفات نشادر + 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم. -الرية الثانية : يضاف 3 كجم سماد مركب 19-19-19 . -الرية الثالثة : يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم. - الرية الرابعة : يضاف 1 لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر وكذلك يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر و كما يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك أو نيتريك مرة كل 15 يوما . - التسميد الورقى : فى حالة ظهور نقص العناصر الصغرى يتم رش 350 جم حديد مخلبى + 150 جم زنك مخلبى + 150 جم منجنيز + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوراكس + 50 جم سلفات نحاس + 200جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص) بمعدل مرة كل شهر. -وعن برنامج الرى ، الاستهلاك المائى حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط ( لتر / يوم / شجرة ) عمر الأشجار / كمية الرى خلال أغسطس ، السنة الأولى / 25لتر ، السنة الثانية / 28 لتر ، السنة الثالثة / 30 لتر ، السنة الرابعة / 30 إلي35 لتر ، السنة الخامسة/ 40 إلي55 لتر ، اكبر من 6 / 60 إلي70 لتر ، على أن يكون معدل الرى 3 ريات فى الإسبوع لتفادى أمراض و أعفان الجذور.

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