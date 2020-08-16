شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط: توفير المياه لأهالى قرية بانوب وحل مشكلة ضعف المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بتنفيذ حلا جذريا لمشكلة ضعف المياه بقرية بانوب فى استجابة سريعة لشكوى بعض المواطنين بالقرية.

وأصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار شركة أسيوط، تعليماته بتنفيذ مقترح لحل مشكلة ضعف المياه بقرية بانوب بتوفير مصدر بديل مغذى لشارع الجيش من محطة ديروط المرشحة والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 86 ألف م3/ يوم من خط 10 بوصة، وغلق المحبس الرئيسى المغذى للشارع وتوجيه المياه لعداية كبرى القرشية المغذية لقرية بانوب.

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وأوضح المهندس عبد الراضى مدير منطقة ديروط، أن المياه تتوافر حاليا بالقرية على مدار اليوم دون أى ضعف أو انقطاع، وأعرب الأهالى عن شكرهم لكل من ساهم فى زوال اسباب المشكلة.

وأشار مسئولى الخط الساخن أنه بمراجعة سجلات الشكاوى الواردة عبر برنامج CMS والواردة عبر الخط الأرضى 125 وأرقام الواتس آب والصفحة الرسمية للشركة لم ترد أى شكاوى تعبر عن ضعف المياه بقرية بانوب – مركز ديروط مما يؤكد حل المشكلة وزوال آثارها.