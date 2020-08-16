شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار التموين بحل جمعية تعاونية استهلاكية بالعاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن ما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلالية لأهالى منطقة أمينكو فود بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تم حل وتصفية الجمعية حلا اختياريا وتعيين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الإقليمي بمحافظة الشرقية مصفيا لها، وتم تسجيل هذا القرار بالأدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية

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كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد اعلنت البدء فى طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الجارى، لبدء إنشاء المستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الغذائية الأساسية، وغيرها من السلع الاخري وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد ، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.