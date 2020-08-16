شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. القائمة الكاملة للكليات والمعاهد المقبولة في الشعبة الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، تقرر أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%، وينشر " الخليج 365" قائمة الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الشعبة الهندسية "الناجحين في مواد الفيزياء والكيمياء ورياضة بحته ورياضة تطبيقية، على مستوى جامعات الجمهورية، وذلك من واقع موقع التنسيق الإلكترونى لعام 2020 .

وأوضح موقع التنسيق، أنه فيما يخص الدراسة بالفرقة الإعدادى في كلية الهندسة جامعة القاهرة، ستكون في مقر الكلية الجديدة بمدينة الشيخ زايد وتستكمل باقى الدراسة بمقر الكلية بالجيزة ، وأن كليات التعليم الصناعى تكون الدراسة بها 4 سنوات دراسية وتخضع لقواعد التوزيع الجغرافى.