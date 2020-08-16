شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنصح الأطفال: شرب الشاى مع الوجبات يمنع امتصاص الحديد ويصيبك بالأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت وزارة الصحة والسكان الأطفال بتجنب شرب الشاى مع الوجبات وبعدها، لأنه يمنع امتصاص الحديد ويعرضهم للأنيميا، وقالت وزارة الصحة والسكان: الأفضل أن يستبدل بكوب صغير من الأعشاب الطبيعية مثل النعناع والينسون، مع مراعاة عدم الإفراط في السكر كما يفضل استبداله بكوب من العصير الطبيعي الذى يتم تحضيرة في المنزل".

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت توفيرجميع الأدوية للمرضى بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار"100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاقها في 20 يونيو الماضى.

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وأشارت الوزارة، إلى أن الحملة توفر 108 أصناف من الأدوية المختلفة ما بين أدوية (ضغط، سكر، وسيولة، مخفضات دهون، موسعات شرايين تاجية، أدوية منظمة لضربات القلب)، وذلك من خلال 228 عيادة خارجية بالمستشفيات، و 321 وحدة صحية ومركز طبي، و 89 سيارة قوافل طبية متنقلة، بجميع محافظات الجمهورية.

ووجهت الوزارة بإدراج جميع المواطنين المستفيدين من المبادرات الصحية المختلفة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وصرف العلاج لهم من خلال قاعدة بيانات "100 مليون صحة"، بالإضافة إلى تقديم التوعية اللازمة لهم بضرورة حث أسرهم على الكشف عن الأمراض المزمنة.



