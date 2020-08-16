شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطبيق صحة مصر يساعد فى توفير أقرب مكان للكشف عن الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى تحميل تطبيق صحة مصر للتعرف على أقرب عيادة متنقلة للكشف والعلاج مجانًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن تطبيق صحة مصر يمكن من معرفة الوحدة الصحية القريبة من مكان إقامتك للكشف والعلاج مجاناً ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة أيضا .

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت توفيرجميع الأدوية للمرضى بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار"100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاقها في 20 يونيو الماضى.

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وأشارت الوزارة ، أن الحملة توفر 108 أصناف من الأدوية المختلفة ما بين أدوية (ضغط، سكر، وسيولة، مخفضات دهون، موسعات شرايين تاجية، أدوية منظمة لضربات القلب)، وذلك من خلال 228 عيادة خارجية بالمستشفيات، و 321 وحدة صحية ومركز طبي، و 89 سيارة قوافل طبية متنقلة، بجميع محافظات الجمهورية.

ووجهت الوزارة بإدراج جميع المواطنين المستفيدين من المبادرات الصحية المختلفة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وصرف العلاج لهم من خلال قاعدة بيانات "100 مليون صحة"، بالإضافة إلى تقديم التوعية اللازمة لهم بضرورة حث أسرهم على الكشف عن الأمراض المزمنة.

وكانت وزارة الصحة قالت إن المحافظات التي شهدت أعلى نسب في التردد على المبادرة هي (أسيوط، الجيزة، الشرقية، البحيرة، قنا، المنوفية، الدقهلية)، مضيفًا أن الفئة العمرية الأكثر ترددًا على المبادرة من 40 إلى 60 عامًا.