شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 13 طن لحوم صكوك أضاحى غدا فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 13 طنا من لحوم صكوك الأضاحى، غدا الاثنين على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات : "الجيزة والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر"، بواقع (3) طن لمحافظة البحيرة ، و(2) طن لكل محافظة من المحافظات الأخرى ، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 154 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة).

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وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا فى خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم ، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .