شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: ورشة للمهتمين بالنشر العلمى وكتابة الأبحاث بالإنجليزية الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل عن كيفية البحث عن المقالات العلمية فى قواعد البيانات، وطريقة إدارة المراجع والاستشهادات المرجعية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة.

ويحاضر فى ورشة العمل الدكتورة سميرة عزت أستاذ الصحة العامة ووكيل المعهد القومى للكبد بجامعة المنوفية.

وقال الدكتور محمد القصاص فى بيان صادر عن جامعة، حلوان أن هذه الورشة تعد استكمالًا لسلسلة ورش العمل التى تنظمها وحدة دعم البحث العلمى بهدف النهوض بالبحث العلمى ومخرجاته ما من شأنه أن يسهم فى رفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا، موضحا أن هذه الورشة مخصصة للباحثين بالكليات العملية والمهتمين بالنشر العلمى باللغة الإنجليزية .





وتتضمن ورشة العمل استعراض:

- كيفية القيام بعمل Literature Review.

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- كيفية استخدام MESH.

- أهمية استخدام Reference Manager Software.

- برنامج Mendeleev كمثال لـ Reference Manager Software.

وتعقد فعاليات ورشة العمل فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أغسطس 2020 من خلال تطبيق الفيديو كونفرانس