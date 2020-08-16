شكرا لقرائتكم خبر عن "اللاهوت الأسقفية" تتلقى طلبات الالتحاق بالكلية حتى 31 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية اللاهوت بالكنيسة الأسقفية، استمرارها فى تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمى 2020 / 2021 وذلك حتى الـ31 من أغسطس الجارى، ووضعت الكلية عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحى إذ ينبغى على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذى يتمثل فى المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

وقال المطران سامى فوزى عميد كلية اللاهوت - فى بيان له: نقبل المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي مشيرة إلى المعايير المالية والتى تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة ( 2000 جنيه مصرى سنويا)

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة، وهي مشروع استراتيجي لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، وبلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.

وقد احتفل الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أمس السبت بتخريج دفعة جديدة من طلبة معهد جبال النوبة التابع للكنيسة.

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وقال حنا في كلمته، إن مصر افتتحت منذ أيام مركزًا طبيًا في جوبا كهدية من مصر لشعب جنوب السودان مؤكدًا أن مصر تعتبر السودان شمالًا وجنوبًا جزء من قلبها، متابعا، دائمًا الأسقف هو أسقف مصر والسودان ولكن الاستعمار هو الذي قسم شعب وادي النيل إلى بلدان مختلفة هي مصر والسودان رغم إننا بلدًا واحدة ورغم هذه الحدود فنحن شعب وادي النيل.

وأشار المطران منير حنا، إلى أن الجالية السودانية هي أكبر جالية تقيم في مصر ومن ثم أسسنا هذا المعهد لشعب وادي النيل لأننا بلد واحدة مؤكدًا أن السودانيين سبب بركة لنا في مصر ونفتخر بوجودهم معنا، معتبرا أن إيبارشيات مصر والسودان وجنوب السودان ثلاثة توائم في الخدمة الكنسية مؤكدًا أن جبال النوبة تقع على الحدود بين شمال السودان وجنوبه.