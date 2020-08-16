شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث العلمى" تهنئ عبد الشافى عبادة لضمه لموسوعة سانت أندروز العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ضم العالم المصرى الدكتور عبد الشافى فهمى عبادة عضو اللجنة الوطنية للرياضيات بالأكاديمية والأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر إلى قائمة علماء موسوعة سانت أندروز العالمية لعلماء الرياضيات.

وأوضح بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن الموسوعة تصدرها جامعة سانت أندروز الأسكتلندية وتضم بين جنباتها السير الذاتية لما يقرب من ثلاثة آلاف عالم من علماء الرياضيات الذين لهم دور وتأثير فى تاريخ علم الرياضيات عير العصور، حيث تضم الموسوعة علماء تاريخين مثل جاليليو، ابن سينا، أبو الحسن بن يونس، مصطفى مشرفة وغيرهم من العلماء الذين سطروا تاريخ علم الرياضيات عبر الزمن.

وعبر الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن سعادته الغامرة باختيار الدكتور عبد الشافى فهمى عبادة ضمن موسوعة سانت أندروز لعلماء الرياضيات، حيث قال: "بالأصالة عنى نفسى ونيابة عن كل أعضاء ومنتسبى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا نتقدم بخالص التهنئة والتقدير إلى الدكتور عبد الشافى عبادة الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر وعضو اللجنة الوطنية للرياضيات والحاصل على جائزة النيل من أكاديمية البحث العلمى المصرية فى عام 2013 وجائزة الاتحاد الأفريقى كوامى نكروما فى العلوم الأساسية عام 2019.

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ووجه رئيس أكاديمية البحث العلمى، الشكر والتقدير والتهنئة لفضيلة الأمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوى على دعمهما للدكتور عبادة.

وأشار صقر إلى أن هذا الاختيار يأتى تتويجا لمسيرة حافلة لعالم مصرى معاصر تفتخر مصر كلها بإنجازاته والتى يشار إليها فى المحافل العالمية، حيث يأتى هذا الاختيار ليؤكد على الدور المحورى الذى يقوم به الدكتور عبد الشافى عبادة فى تطوير علم الرياضيات والإضافة إليه.

ومن جانبه أوضح الدكتور سامح سرور المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية أن هذا التتويج لعالم مصرى معاصر فى الرياضيات يحفز ويدعم ويمنح الثقة لطلاب وعلماء الرياضيات فى مصر وأنهم قادرون على الوصول للعالمية بالجهد ولإصرار والاخلاص والتفانى وهى صفات يتحلى بها الدكتور عبادة.

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى الأكاديمية تولى أهمية قصوى للعلوم الأساسية عموما والرياضيات خصوصا من خلال مبادرة Science Up والتى تقدم منحا ودعما خاصا لكليات العلوم الحكومية. وهى المبادرة التى لاقت ترحيبا على المستوى الدولى، وتأتى هذه المبادرة بناءا على تقرير أصدرته الأكاديمية فى عام 2019 يوضح أن عدد كليات العلوم فى مصر بلغ 24 كلية موزعة على 24 جامعة حكومية وبلغ عدد الباحثين فى هذه الكليات 8184 باحث، كما بلغ عدد الأبحاث التى ينتجها الباحثون فى كليات العلوم 31,681 بحث خلال الفترة من 2015-2019 بنسبة حوالى 32% من إجمالى الإنتاج العلمى فى مصر خلال تلك الفترة، ويتضح أن إنتاج الباحثين فى كليات العلوم مرتفع بالمقارنة إلى عدد الباحثين حيث أن عدد الباحثين فى كليات العلوم لا يمثل سوى 8.7% من إجمالى وينتجون أكثر من ثلث الأبحاث المنشورة المصرية دوليا وهم المحرك الرئيسى للبحث العلمى وتحسين ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية. وهم الأساس والمدخل الحقيقى للابتكار والبحوث التطبيقية والتكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل.