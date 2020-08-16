شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن افتتاح مترو "العتبة – إمبابة" أبريل 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير النقل كامل الوزير، عن افتتاح خط المترو من العتبة حتى إمبابة بطول 17 كيلو ويضم 15 محطة منها 4 محطات نفقية في ابريل 2021، و الانتهاء من جسم كوبرى مترو الأنفاق في إمبابة بأسلوب غير نمطى نتيجة الكثافة السكانية الموجودة في شارع الوحدة ومنطقة إمبابة.
وأضاف وزير النقل خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بحضور الرئيس السيسي، أنه سيتم وضع حجر الأساس لمحطة عدلى منصور التبادلية والقطار الكهربائى، رغم الانتهاء من 86 % من أعمال المحطة.
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