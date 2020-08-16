شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: نواجه قصورا فى النقل النهرى..وإنشاء بنية معلوماتية لنهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن الوزارة تواجه قصورا في النقل النهرى، كاشفا عن خطة طموحة لتطوير القطاع، من خلال تكريك وتطهير المجرى الملاحى لنهر النيل والطرق الملاحية النهرية، وتطوير منظومة النقل النهرى في القاهرة الكبرى، فضلا عن إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل للسيطرة على كل المراكب والعوامات بالنيل.

وأضاف وزير النقل خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، أنه جار تنفيذ محطة حضارية للقطارات في بشتيل ، وتنفيذ 28 عمارة سكنية على شارع السودان، مشيرا إلى الحفاظ على خط أسوان إسكندرية وخط المناشى القباري، مبينا أن قطارات الصعيد ستتوقف في بشتيل ولن تذهب مرة أخرى إلى رمسيس لحل مشكلة التكدس في المنطقة.